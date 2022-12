Afscheid Bryan Ruiz te mooi om waar te zijn: een goal voor FC Twente en een treffer van zijn zoon

In zijn allerlaatste wedstrijd schonk Bryan Ruiz FC Twente nog even een cadeau. En zijn zoon van 15 deed nota bene hetzelfde. De man van de avond kreeg zijn gedroomde afscheid. Het zit er nu echt op. Het was fijn, bedankt, tot ziens.

In de aanloop naar het duel is er van alles geregeld en vastgelegd, maar sommige dingen zijn niet te regisseren. De eerste treffer is voor papa Ruiz, de laatste voor zijn 15-jarige zoon Mathias. Hoe mooi en bijzonder wil je het hebben. Afgesproken werk? Niets ervan. Het heeft zo moeten zijn.

Wat een begin

De wedstrijd tussen Alajuelense, zijn eerste én laatste club, en FC Twente is nog geen twee minuten oud als het feestvarken de bal binnenschiet. Alsof het tenue van FC Twente hem nog altijd magische krachten geeft, gaat Bryan Ruiz verder waarmee hij in 2011 is opgehouden: scoren voor de Tukkers. Voor alle duidelijkheid: de goal is geen gift, maar een staaltje ouderwetse klasse.

Iedereen juicht

Na zijn treffer rennen alle spelers van FC Twente het veld in. Die van de thuisploeg zijn gaan staan en klappen. Het bloedfanatieke publiek laat de liefde voor hun aanvoerder even prevaleren boven die van de club en juicht met de spelers mee.

Volledig scherm Sierlijk als in zijn beste dagen: Bryan Ruiz. © Ron Jonker

Een ode

Ruiz draagt het nummer 10 en speelt op 10. Dat Virgil Misidjan datzelfde getal op de rug draagt, het kan allemaal op deze zonovergoten middag. Zijn tweede balcontact? Een hakje, waarmee hij zijn landgenoot Manfred Ugalde alleen voor de keeper zet. Het is een soort van ode aan zijn totale Twentse oeuvre. Alsof hij nog één wil laten zien: weten jullie nog? Als de supporters van FC Twente het nog niet hebben, dan krijgen ze het nu wel: heimwee naar prachtige tijden.

Kleedkamer van de bezoekers

Anderhalf uur daarvoor heeft hij zich gemeld in de kleedkamer van de bezoekers. Nog één omhelzing en gesprekje met zijn oud-ploeggenoot Sander Boschker en dan rent hij het veld op, gevolgd door zijn tijdelijke teamgenoten. Het Estadio Alejandro Morera Soto klapt, juicht, gilt.

Volledig scherm Bryan Ruiz voor de wedstrijd in de kleedkamer van FC Twente. © Pro Shots / Ron Jonker

Veel geld

Normaliter kost een kaartje voor een wedstrijd acht dollar, voor dit feestduel hebben de fans tussen de twintig en 100 dollar op tafel moeten leggen. Het zijn voor Costa Ricaanse begrippen forse prijzen, maar de mensen hebben het ervoor over om hun held nog één keer live in actie te zien. Het stadion is met 18.000 toeschouwers zo goed als uitverkocht.

Nog een schaal

Voor het duel krijgt hij van Wout Brama een schaal, die gemaakt is door dezelfde leverancier die de originele kampioensschaal voor FC Twente fabriceerde in 2010: Gracias, staat erop, met daaronder de vier prijzen die hij in Enschede won. Een plukje FC Twente-fans zingt de o zo bekende overwinningssong: singing Bryan Ruiz.

Volledig scherm Bryan Ruiz kust de aanvoerdersband. © Pro Shots / Ron Jonker

Geen Bayern München

Beide teams proberen er in de eerste helft nog wel degelijk een serieuze wedstrijd van te maken, al is het uiteraard niet zo venijnig als ooit bij het afscheid van onze grote vedette, Johan Cruijff. De gasten van Bayern München waren destijds zo getergd door de arrogante behandeling van Ajax, dat ze uit wraak het feestje van Cruijff volledig verstierden: 0-8. De verhoudingen tussen Alajuelense en FC Twente zijn een stuk vriendschappelijker.

De grote wisseltruc

Na de rust verwisselt de nummer 10 van ploeg en begint het grote bal. Mathias, de 15-jarige zoon van Ruiz die speelt in de academie van de club, mag even meedoen, net zoals zijn jeugdidool: de 51-jarige Wílmer López. Ook FC Twente is met elf andere namen op de proppen gekomen. Dat uitgerekend Mathias een kwartier voor tijd de gelijkmaker binnenschiet, is meer dan een droom. Het is een sprookje.

De lichten uit

Negen minuten voor tijd gaan de lichten in het stadion uit en zijn de spotlights nog één keer voor de maestro. Een machtige show volgt. Zelfs in de verte van San José wordt het vuurwerk afgestoken. Het is de laatste keer dat Ruiz het publiek toespreekt als voetballer. De emotie en dankbaarheid rollen van de steile tribunes. Het publiek bestormt in het donker het veld. De wedstrijd zit erop.

Mooi in eenvoud

Gracias Capi, Adios Capi staat er te lezen op twee grote spandoeken. In de hoek van de FC Twente-supporters hangt ook een doek: Bryan bedankt. Mooi in zijn eenvoud, precies zoals Bryan Ruiz zelf.

Oh ja, de wedstrijd eindigt in 2-2, maar over die uitslag hoorde je niemand meer. De enige winnaar op deze avond is Bryan Ruiz zelf.

Opstelling FC Twente eerste helft: Unnerstall; Everink, Hilgers, Pleguezuelo, Smal; Zerrouki, Kjölö, Ruiz; D.Rots, Ugalde, Misidjan.

Tweede helft: El Maach; Salah-Eddine, Bruns, Pröpper, M. Rots; Staring, Vlap, Steijn; Cleonise, Van Wolfswinkel, Sybrandy.

Doelpunten FC Twente: Ruiz en Ugalde.

Volledig scherm Supporters van Alajuelense voor de wedstrijd in de kroeg. © Ron Jonker

Onze verslaggever Leon ten Voorde is aanwezig in Costa Rica en doet verslag van deze bijzondere wedstrijd.