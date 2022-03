Ajax-aanvoerder Dusan Tadic steunt Marc Overmars: ‘Ik weet niet wat er is gebeurd, het interesseert me ook niet’

Dusan Tadic heeft een speciale band met Marc Overmars en ondanks de affaire waar de voormalig Ajax-directeur in is verwikkeld, steunt de aanvoerder van de Amsterdammers de man die hem terughaalde naar Nederland. ,,Hij zal altijd een vriend van me blijven en ik zal er altijd voor hem zijn”, aldus de Serviër.

,,Voor Ajax spelen is altijd een droom voor me geweest en door hem is die droom uitgekomen", ligt Tadic toe in gesprek met de NOS. ,,Daarom zal hij altijd speciaal voor me zijn.”

Overmars vertrok bij Ajax nadat duidelijk werd dat hij dickpics had verstuurd aan vrouwelijke medewerkers van de club. Daarover houdt Tadic zich op de vlakte. ,,Ik heb niets te zeggen, niets bijzonders. Ik weet niet wat er is gebeurd. Het interesseert me ook niet. Of iemand een fout heeft gemaakt of niet... Ik wil niemand veroordelen. Ik wil daar niets over zeggen, omdat ik niet weet wat er gebeurd is. Ik steun hem als vriend en als persoon die veel voor Ajax heeft betekend.”

,,Iedereen maakt fouten”, meent Tadic. ,,Het is niet aan ons anderen te veroordelen.” De Servisch international heeft nog steeds contact met Overmars. ,,Het gaat nu beter met hem. Hij heeft het even moeilijk gehad. Ik hoop dat hij weer groots terugkomt, want dat verdient hij echt.”

Eind vorige maand werd bekend dat Overmars 1,25 miljoen euro terug moet betalen aan Ajax. De Amsterdammers gaven toen ook aan stappen te willen zetten naar naar een veiliger sport- en werkklimaat bij de club. De landskampioen heeft een extern gespecialiseerd bureau ingeschakeld, dat daarmee aan de slag gaat.