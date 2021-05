Ajax al 15,64 miljoen euro rijker: dit is het prijzengeld van de drie Europese toernooien

Uit documenten van de UEFA is duidelijk geworden wat er in het seizoen 2021/22 te verdienen valt in de drie Europese competities, waaronder de nieuwe Conference League. En coronapandemie of niet: de premies zijn volgens l’Equipe toch licht gestegen.

In de Champions League zal de winnaar van de 30ste editie geen 19 miljoen euro ophalen - het bedrag op de cheque die zaterdag in Porto klaar ligt voor Manchester City of Chelsea - maar wel 20 miljoen euro. De totale prijzenpot bedraagt 2,032 miljard euro.

Ajax kan zich, net als alle andere clubs die zich hebben gekwalificeerd voor de groepsfase, alvast verheugen op een premie van 15,64 miljoen euro, dat is 390.000 euro meer dan vorig jaar. Ook PSV kan dat bedrag bijschrijven als het zich plaatst voor de groepsfase van het belangrijkste Europese toernooi.

Een overwinning in de Champions League is goed voor 2,8 miljoen (+100.000 euro ten opzichte van vorig seizoen), een gelijkspel brengt 930.000 euro (+30.000 euro) op. Een kwalificatie voor de achtste finale is 9,6 miljoen euro waard (+100.000 euro), een kwartfinale 10,6 miljoen euro (+100.000 euro), de halve finale 12,5 miljoen (+500.000 euro) en de finale 15,5 miljoen euro (+500.000 euro).

Ook de inkomsten uit de market pool (van 292 miljoen naar 300,3 miljoen euro) en de coëfficiëntenranglijst (ranking op basis van prestaties in Europa van de afgelopen tien jaar) nemen toe: van 585 miljoen naar 600,6 miljoen.

Europa League

AZ is gekwalificeerd voor de groepsfase van de Europa League, waar het totale prijzengeld is gedaald van 510 naar 465 miljoen euro. Omdat het aantal deelnemers van 48 naar 32 is teruggebracht, kunnen de individuele clubs er echter wel meer aan verdienen.

Bij de start van de groepsfase is AZ al verzekerd van 3,63 miljoen euro (vorig jaar was dat nog 2,92 miljoen euro). Een zege levert de Alkmaarders 630.000 euro (+60.000 euro) op, een gelijkspel 210.000 euro (+20.000 euro). Groepswinst levert nog eens 1,1 miljoen euro extra op. De winnaar van de Europa League verdient 8,6 miljoen euro, de verliezende finalist 4,6 miljoen euro (+100.000 euro).

Conference League

In de nieuwe Conference League wordt in totaal 235 miljoen euro verdeeld onder de 32 deelnemers aan de groepsfase. Als Vitesse en Feyenoord zich daarvoor plaatsen, dan wacht hen 2,94 miljoen euro aan startgeld. Een zege brengt 500.000 euro op, een gelijkspel 166.000 euro. De groepswinnaar verdient een bonus van 650.000 euro, de tweede 325.000 euro. De winnaar van het toernooi toucheert 8,9 miljoen euro. Verder kunnen de 32 clubs nog 23,5 miljoen euro verdelen uit de marketpool en UEFA coëfficiëntenlijst.