Ajax als laatste club naar halve finales na zorgeloze avond tegen De Graafschap

Ajax reisde naar de Achterhoek af met de wetenschap dat het een nieuw trauma op de Vijverberg en een tweede daverende verrassing in de kwartfinales van het bekertoernooi moest voorkomen. Zelfs met zeven reserves kwamen de Superboeren geen moment in de buurt van een stunt zoals zeven jaar geleden, toen Ajax in de slotronde van de eredivisie van de titel werd gehouden, of zoals amateurclub Spakenburg dinsdag nog voor één van de grootste bekerstunts ooit zorgde door de bekeraspiraties van eredivisionist Utrecht sloopte.

Maar de droom van de gepassioneerde aanhang van de nummer dertien van eerste divisie om Ajax ook de weg naar de dennenappel te versperren, zaterdag aan Spakenburg gekoppeld te worden en vervolgens massaal naar de Kuip te trekken, hield slechts een kwart wedstrijd stand. Nadat Alexander Buttner nog een strak schot gekraakt zag worden, hielpen twee spelers die de kans kregen van trainer John Heitinga de score. De goede actie en voorzet met links waren van Brian Brobbey, waarna de ingelopen Jorge Sánchez zijn eerste basisplek sinds de trainerswissel bekroonde met een fraaie, tegendraadse volley.

Naast dat duo, kregen onder meer de 16-jarige linksback Jorrel Hato, keeper Remko Pasveer en middenvelder Florian Grillitsch van Heitinga de gelegenheid om ritme en vertrouwen op te doen in de kwartfinale. Die kans greep laatstgenoemde aan. De Oostenrijker, pas hersteld van een blessure, leidde als handige spelmaker al na 25 minuten de beslissing in door Steven Bergwijn te bedienen. De dure linksbuiten was één van de vier spelers die mocht blijven staan, ook omdat hij hunkerde naar een goal. Die vond Bergwijn ook voor het eerst sinds 12 november, toen hij tegen Emmen (3-3) met zijn handelsmerk trefzeker was. Zo, met de dribbel naar binnen en het harde schot in de bovenhoek, beëindigde Bergwijn in Doetinchem zijn maandenlange droogte (0-2).

Volledig scherm Brian Brobbey schiet de 0-3 binnen. © Pro Shots / Stefan Koops Daarvoor zagen Jurriën Timber en Brobbey nog een doelpunt afgekeurd worden, terwijl Mohammed Kudus met een vlammend schot de paal raakte. Timber droeg de aanvoerdersband omdat Dusan Tadic voor het eerst in ruim vierhonderd dagen weer eens op de bank begon. De Serviër had een aandeel in alle drie de bekergoals van Ajax in de voorgaande ronden gehad. Tegen Den Bosch was hij goed voor een verzilverde penalty en een assist (0-2), terwijl hij in de achtste finale Mohammed Kudus in staat stelde Twente (0-1) op de knieën te dwingen.

Een tegengoal incasseerde Ajax, dat dit seizoen defensief vaak schutterde, ook nu niet. Die werd voorkomen door de VAR, toen Camiel Neghli - zaterdag tegen Eindhoven nog goed voor een hattrick - even na rust de aansluitingstreffer dacht binnen te lopen. De ploeg van Richard Roelofsen, die de zieke Adrie Poldervaart al weken vervangt, beet in de tweede helft en met steun van de Spinnenkop ook, veel meer van zich af. Een doelpunt en meer spanning kregen zij daar niet, ook omdat Pasveer Joel Valencia van het scoren afhield en Giovanni Korte een voorzet vanaf de zijkant te licht toucheerde.

Het laatste sprankje hoop liet uitgerekend de bij Ajax opgeleide Rio Hillen vervliegen. Zijn fout werd afgestraft door Brobbey. Zo trok Ajax het vijfde opeenvolgende ticket voor de halve finale met een relatief simpele 0-3 zege over de streep. In de eerste week van april kan de verliezend finalist van vorig jaar, die vorige week nog sneuvelde in de Europa League, aan klassieke rivalen Feyenoord en PSV en de amateurs van Spakenburg, wiens stunt de staf vooraf nog als waarschuwing benoemde, treffen. Zaterdagavond weet Ajax met wie het in de eerste week van april moet afrekenen om de KNVB-beker later die maand te kunnen heroveren in de Kuip..

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens TOTO KNVB Bekerwedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.