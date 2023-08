Ajax benut kansen niet en komt op bezoek bij Excelsior niet verder dan gelijkspel

Ajax is in Kralingen tegen het eerste puntverlies van het seizoen aangelopen. Vijf dagen voor het begin van de Europese campagne toonden de Amsterdammers een gebrek aan killersinstinct: 2-2.

Trainer Maurice Steijn had een eerste basisplaats in petto voor Carlos Borges. De van Manchester City overgenomen Portugees begon vanaf rechts, waardoor Mohammed Kudus bij Ajax als diepste middenvelder speelde. Naast Davy Klaassen begon ook Kenneth Taylor op de bank.

Forbs, zoals de voetbalnaam van Borges luidt, forceerde de openingstreffer op Kralingen. De bliksemsnelle aanvaller snoepte halverwege de eerste helft Serano Seymor de bal af, waarna Brian Brobbey koelbloedig zijn eerste treffer van het seizoen langs Excelsior-keeper Stijn van Gassel in de korte hoek schoof: 0-1.

Volledig scherm De 0-1 van Brian Brobbey. © ANP

Op slag van rust gelijk

Toen Brobbey voor de tweede keer doel trof, leek Ajax in aanloop naar de play-offs voor de Europa League tegen het Bulgaarse Loedogorets helemaal op een gemakkelijke middag af te stevenen. Na een subtiel passje van Benjamin Tahirovic gebruikte de spits, die in de voorselectie van Oranje is opgenomen, zijn sterke lichaam goed en drukte hij de bal uit de draai in de verre hoek. Dat bleek Brobbey, nadat hij door teamgenoten was bejubeld, alleen vanuit buitenspelpositie te hebben gedaan.

Een riante voorsprong bleef halverwege uit. Erger nog voor Ajax, was dat het Excelsior op slag van rust liet toeslaan. Linksback Arthur Zagre ging de combinatie aan, trok vanaf de achterlijn voor en zag de ingelopen Siebe Horemans de bal in het lege doel schuiven: 1-1.

Medic in de fout

Gezien het overwicht en het toenemende aantal kansen leek er voor Ajax, waar aankopen Chuba Akpom en Anton Gaaei op de tribune zaten, nog niet veel aan de hand. Dat veranderde vroeg in de tweede helft, toen Jakov Medic van de hemel naar de hel ging.

De centrale verdediger die vorige week nog met een wereldgoal de comeback tegen Heracles inleidde, leidde nu het eerste puntverlies van het seizoen in. Medic treuzelde in de eigen doelmond, en toen hij eindelijk een keuze maakte, zag hij zijn pass geblokt worden door Lazaros Lamprou. Voor Nikolas Agrafiotis was het vervolgens een koud kunstje om de bal achter Jay Gorter (hij is de vervanger van de zwaar geblesseerde Geronimo Rulli) in het dak van het doel te rammen: 1-2.

Volledig scherm Agrafiotis zette Excelsior op 2-1. © Pro Shots / Mischa Keemink

Gemiste kansen

Ajax drong aan, kreeg ook voldoende ruimte om net als vorige week averij te voorkomen, maar haalde veel te weinig uit de mogelijkheden. Tahirovic schoot vrij voor het doel naast. Brobbey schampte de bal op dezelfde plek onvoldoende om een voorzet van de ingevallen Owen Wijndal tot gelijkmaker te promoveren.

De 2-2 viel alsnog. Van de voet van invaller Davy Klaassen, die na een knappe loopactie en voorzet van Kudus met een fraaie voetbeweging wat schade repareerde. Even leek de invaller Ajax met een identieke (loop)actie ook aan de volle buit te helpen. Maar die bleef uit, ook in het hectische slotoffensief waarin Ajax tot aan de doellijn bleef doorcombineren en Excelsior in de tegenstoot nog met een gekraakt schot - net als vorige week tegen NEC - bijna weer in extremis zegevierde.

Programma eredivisie seizoen 2023-2024

Bekijk hier het complete eredivisieprogramma van het seizoen 2023-2024, inclusief alle uitslagen. Bekijk hier het klassement.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Afgelopen! Ajax verslikt zich in Excelsior en komt niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Kansen waren er genoeg voor de Amsterdammers, maar deze werden niet benut. Het spel golft op en neer in de slotfase. Ajax gaat voor de winst, maar Excelsior blijft loeren op een kansje. We krijgen er minimaal 7 minuten bij in Rotterdam. Excelsior verdedigt de voorsprong met hand en tand, gaat er nog een winnaar komen? Jakov Medic wordt vervangen door Kristian Hlynsson Noah Naujoks wordt vervangen door Oscar Uddenäs Uddenäs schoot vorige week Excelsior in de absolute slotfase naar de overwinning op bezoek bij N.E.C. in Nijmegen. Gaat hij vandaag weer zo'n kans krijgen? Daar komt Ajax met de schrik vrij! Een gevaarlijke counter van Excelsior levert bijna een doelpunt op. Via Hato gaat de bal uiteindelijk naast, maar Gorter was al onderweg naar de andere hoek. De laatste tien minuten! Ajax dringt aan en is vol op jacht naar de derde treffer. Excelsior moet alle zeilen bijzetten om het gelijkspel te verdedigen. Wat gaat er nog gebeuren in de slotfase? En weer is het invaller Klaassen die gevaarlijk is! Opnieuw geeft Taylor een bal van de zijkant hard en laag voor. Van Gassel kan nog net redden op de inzet van Klaassen. Couhaib Driouech wordt vervangen door Derensili Sanches Fernandes Een trieste aftocht voor Driouech, die het veld met een brancard moet verlaten. Siebe Horemans wordt vervangen door Sven Nieuwpoort 2-2 GOAL van Davy Klaassen! Wie anders dan Davy Klaassen? De middenvelder duikt op in de zestien en werkt een voorzet van Kudus knap binnen. Ajax staat weer op gelijke hoogte met Excelsior. Wat een kans! Taylor zet de bal vanaf links hard en laag voor, maar Kudus kan er van dichtbij net geen voetje tegenaan krijgen. Zagre duikt er op het laatste moment voor en werkt de bal bijna in eigen doel. Ajax creëert veel grote kansen, maar krijgt de bal er maar niet in en kijkt nog steeds tegen een achterstand aan. Kansje voor Ajax! Taylor haalt uit van een meter of achttien, maar de bal gaat via een Rotterdamse voet net over het doel van Van Gassel heen. Nikolas Agrafiotis wordt vervangen door Richie Omorowa Serano Seymor wordt vervangen door Mimeirhel Benita Carlos Forbs wordt vervangen door Davy Klaassen Forbs en Van den Boomen verlaten het veld, zij worden vervangen door Klaassen en Taylor. Branco van den Boomen wordt vervangen door Kenneth Taylor En opnieuw een megakans voor Brobbey! Het is de ingevallen Wijndal met een goede voorzet vanaf links, maar de spits van Ajax krijgt hem er niet in. Hij kopt de bal rakelings langs de tweede paal. 2-1 GOAL van Nikolas Agrafiotis! Nikolas Agrafiotis schiet de thuisploeg van dichtbij op voorsprong! De Serviër neemt de bal aan en ramt hem snoeihard in het dak van het doel. Ajax moet aan de bak, wil het vanmiddag puntverlies voorkomen in Rotterdam.

laad meer Statistieken Opstelling

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal