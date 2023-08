Ajax bereikt miljoenenakkoord over Chuba Akpom: aanvaller tekent tot en met 2028

Ajax heeft een akkoord bereikt met Middlesbrough over Chuba Akpom. De aanvaller komt voor 12,3 miljoen euro over van de Championship-ploeg, plus nog 2 miljoen euro aan bonussen. Akpom heeft tot en met 30 juni 2028 getekend.

Akpom maakte afgelopen seizoen een sterke indruk op het tweede niveau van Engeland. De aanvaller uit Londen was goed voor 28 doelpunten in 40 competitiewedstrijden in het Championship. Daarmee speelde hij een belangrijke rol in het behalen van de play-offs om promotie naar de Premier League, maar door een nederlaag tegen Coventry City bleef Middlesbrough in het Championship actief.

Ajax-directeur Sven Mislintat was eerder als scout actief voor Arsenal. Bij de Engelse gigant doorliep de noeste en doelgerichte Akpom de jeugdopleiding en schopte hij het uiteindelijk tot totaal twaalf optredens in het eerste elftal. Tussendoor werd de aanvaller uitgeleend aan Brentford, Coventry City, Nottingham Forest, Hull City, Brighton & Hove Albion en St. Truiden. In 2018 verliet hij Arsenal voor PAOK Saloniki, om later vanuit Griekenland naar Middlesbrough te verkassen.

Bij Ajax zal Akpom de concurrentiestrijd moeten aangaan met Brian Brobbey. Hoewel ook Mohammed Kudus en Steven Bergwijn in de spits kunnen spelen, is belofte Christian Rasmussen de enige andere echte spits in de selectie van Ajax.

