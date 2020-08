Ajax bindt vier Duitse clubs voor oefenduels

De Amsterdamse club laat weten de voorbereiding op het nieuwe seizoen rond te hebben. Daarvoor heeft Ajax vier oefenpartners uit Duitsland gestrikt, waartegen gespard zal worden na terugkeer van het trainingskamp in Oostenrijk (15-22 augustus).



Holstein Kiel en Hertha BSC zijn op dinsdag 25 augustus de tegenstanders. De verwachting is dan ook dat Erik ten Hag tegen de club uit de tweede en eerste Bundesliga twee verschillende teams zal opstellen. Hetzelfde geldt voor het daaropvolgende weekeinde, als Ajax eerst Eintracht Frankfurt ontvangt in de Johan Cruijff Arena en een dag later oefent tegen Union Berlin.