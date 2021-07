Ajax blameert zich in oefenduel met amateurs Quick '20

Hoe duur is jouw vakantie Met drie andere gezinnen huurt Tessa (43) om het jaar een Frans huis: ‘Prachtig chateau met zwembad’

7:30 Vakantie: we kijken er reikhalzend naar uit én geven er graag ons geld aan uit. Maar hoeveel betalen we er eigenlijk voor? Iedere week vragen wij een vakantieganger naar het vakantiebudget. Deze week: Tessa (43) haar man en twee zoons (13 en 11) gaan voor 2500 euro per jaar op vakantie.