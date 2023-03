Ajax blijft in het spoor van koploper Feyenoord na moeizame zege op NEC

John Heitinga omschreef de thuiszege van Ajax op NEC (1-0) als een ‘zakelijke overwinning.’ ,,We willen het maximale uit het seizoen halen”, zei de trainer bij ESPN. ,,Misschien was dit niet de manier hoe we graag willen winnen. Maar het gaat nu ook om het resultaat.”

Ajax begon sterk aan het duel met NEC. ,,Ik vond ons in de eerste 25 minuten zelfs zeer goed spelen”, zei Heitinga ,,Maar we scoorden niet. Maar we hebben over de hele wedstrijd ook bijna geen kans weg gegeven. Natuurlijk winnen we liever op een andere manier. Maar we hebben deze zege wel over de streep getrokken. En dat telt soms ook in deze fase van het seizoen.”