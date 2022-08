Ajax brengt met derde shirt eerbetoon aan gouden straatvoetbalgeneratie

Ajax werkte samen met kledingsponsor adidas en het van origine Amsterdamse modemerk Daily Paper aan het shirt, dat het tweede tenue is voor Europese wedstrijden en tevens gebruikt wordt als reservetenue in de Eredivisie en het bekertoernooi.



Het ontwerp is een eerbetoon aan de Amsterdamse straatvoetbalcultuur en de gouden generatie van Ajax, zo meldt de club. Het shirt is overwegend goud, met daarop negen prominente Amsterdamse straatvoetbalpleintjes als transparant zwart watermerk.



De pleintjes staan volgens de Amsterdammers aan de basis van de ontwikkeling van talentvolle Ajacieden die in Amsterdam geboren en getogen zijn. Ook de kleuren van de Amsterdamse vlag zijn zichtbaar in het ontwerp van het nieuwe shirt.