Ajax-captain Tadic wil kampioensschaal: ‘Het voelt alsof ik nu een prijs heb verloren’

Dusan Tadic snapt er helemaal niets van dat Ajax niet als landskampioen is uitgeroepen. ,,We staan na 25 wedstrijden bovenaan”, zegt de aanvoerder van de club uit Amsterdam. ,,Ik voetbal om prijzen te winnen, net als spelers van AZ, PSV en Feyenoord. En het kampioenschap is een grote prijs. Dit een grote teleurstelling voor mij.”

Voor de uitbraak van het coronavirus voerde Ajax de eredivisie aan, slechts op basis van een beter doelsaldo dan AZ waarvan het tweemaal verloor dit seizoen. “Maar daar gaat het niet om”, moppert Tadic aan de telefoon. “Het is wat je afspreekt. Het doelsaldo zou tellen bij een gelijke stand. Als je had afgesproken dat het onderlinge resultaat zou tellen, dan was voor mij AZ nu de kampioen geweest. Ik ben een prof en wil iedere trofee winnen. Daar doe ik het voor. Nu heb ik een prijs verloren. Zo voelt dat ja.”

Ajax is geen kampioen, maar krijgt wel het beste ticket voor de Champions League. Met dank aan Tadic, die in de laatste wedstrijd van zijn club dit seizoen tweemaal scoorde tegen Heerenveen. Met de 0-1 en 0-2 had hij een groot aandeel in de uiteindelijk zege (1-3). “Achteraf is het erg belangrijk dat we die wedstrijd nog wel hebben gewonnen”, beseft de Serviër.

Ajax kwalificeert zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League als de winnaar van de huidige editie van de koningsklasse zich in eigen land ook kwalificeert voor de meest lucratieve competitie van Europa. “Die kans lijkt mij best groot”, zegt Tadic. “En ze zullen er alles aan doen om de Champions League uit te laten spelen.”

De Nederlandse regering heeft besloten dat het betaald voetbal tot 1 september stil ligt. “Dat is wel heel lang”, vindt Tadic. “Laten we hopen dat het eerder veilig is. Ik vind het best een goed idee om snel weer in kleine groepjes te gaan trainen, net als in Duitsland. Als het kan en veilig is. Maar het belangrijkste is dat we met z’n allen weer heel fit zijn als het nieuwe seizoen begint. Hoe lang dat ook nog duurt. Hopelijk mogen we dan meteen weer met fans voetballen. Want ik vond het vreselijk toen ik een paar keer met Servië voor lege tribunes moest spelen.”