Ajax-coach Heitinga hoopt in bekerfinale op Rensch, Kudus en minder luchtgevaar van PSV

John Heitinga heeft goede hoop in de bekerfinale tegen PSV weer een beroep te kunnen doen op Devyne Rensch en Mohammed Kudus. Het herstellende duo volgde vrijdag een deel van de groepstraining. ,,Morgen zullen knopen doorgehakt worden”, aldus de Ajax-coach, die weet dat het bij zijn ploeg veel beter moet dan in de verloren clash om plek twee.

Rensch ontbreekt al anderhalve maand in de wedstrijdselectie van Ajax vanwege een bovenbeenblessure. Kudus liep in de halve finale van de KNVB-beker tegen Feyenoord een spierblessure op. Vrijdag deden de verdediger en de smaakmaker weer een deel van de groepstraining mee. ,,Dus dat is nu de reactie afwachten en dan zullen er morgen knopen doorgehakt worden. Ze staan weer op het veld, dus dat is in ieder geval een plus”, stelt Heitinga.

De trainer van Ajax kan wel wat meer opties gebruiken. Dat bleek ook vorige week toen de strijd om plek twee kansloos verloren ging tegen PSV (3-0). Toen ontbrak ook de geschorste Edson Álvarez. ,,Hij is een leider”, concludeerden Heitinga en Dusan Tadic tijdens de persconferentie vrijdag unaniem, wetende dat ze voor de tweede opeenvolgende kraker tegen PSV om dezelfde reden Kenneth Taylor moeten missen.

Zowel trainer als captain zag Luuk de Jong in Eindhoven koppend de score openen. Dat is niet nieuw voor Ajax, dat dit seizoen net zoveel kopgoals incasseerde als in de vier voorgaande jaargangen samen. Om niet weer op voorspelbare wijze verschalkt te worden, moeten volgens Heitinga de onderlinge afstanden beter kloppen om goede passers sneller dwars te kunnen zitten en moet in de eigen doelmond het afstoppen van De Jong en Til beter worden afgestemd.

Maar er ging wel meer mis, zag Heitinga. ,,Ik heb het eerste kwartier vijf keer teruggekeken. We waren niet scherp. PSV kwam heel vaak in succesmomenten en wij maakten hele simpele fouten. We hebben drie corners tegen gekregen en in de omschakeling staan ze ook nog drie keer in onze zestien. Dat moeten we nu beter doen.” Aan de trainingen zal het daarbij niet liggen, denkt Tadic. ,,We hebben scherp getraind. Daarbij hebben we vooral de nadruk gelegd op details in het spelen met en zonder bal.”

Het moet allemaal leiden tot wat glans in een regelrecht rampseizoen, waarin Ajax niet alleen voor titelprolongatie, maar afgelopen zondag ook voor de tweede plek een pas op de plaats maakte. De beker - door Heitinga een ‘hoofdprijs’ genoemd - kan de pijn en terugval nog wat verzachten. In dat geval verzekert Ajax zich in ieder geval van een ticket voor de play-offs in de Europa League.

En wie denkt dat Ajax door tal van tegenslagen is murw gebeukt, heeft het volgens de om contractverlenging strijdende coach mis. ,,Het energielevel is nog heel hoog. We zijn strijdbaar en moeten zondag een hecht collectief zijn. Iedereen praat nog over afgelopen zondag, maar we gaan nu een bekerfinale spelen. Dat is één wedstrijd, waarin we ervoor zorgen dat we als winnaar van het veld afstappen.”

De bekerfinale staat zondag om 18.00 uur op het programma in de Kuip in Rotterdam.

