Ajax-doelman helpt Augsburg op voorsprong met gigantische blunder

Met samenvatting FC Twente sluit voorberei­ding af met gelijkspel tegen Schalke 04

De vierde en laatste oefenwedstrijd voor FC Twente in de voorbereiding op het nieuwe seizoen is in een gelijkspel geëinidgd. Voor 34.000 toeschouwers werd het in Gelsenkirchen 2-2 tegen Schalke 04.