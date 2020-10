Ajax domineert zéér aanvallend Elftal van de Week, glansrollen voor Vitesse-duo en ADO-back

Willem II alleen in slotfase vurig in Zwolle en komt niet verder dan 0-0

24 oktober Willem II speelde niet best in Zwolle zaterdagavond, maar ging er in de slotfase bijna nog met de drie punten vandoor. Een kopbal van Vangelis Pavlidis belandde echter op de paal, de VAR maakte een vrije trap van een strafschop en die vrije trap mondde weliswaar uit in een doelpunt, maar dat werd wegens buitenspel afgekeurd. Het bleef bij 0-0.