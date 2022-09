Ajax door het stof vanwege kleiner doel tegen Arsenal: ‘Er is iets niet helemaal goed gegaan’

,,Het is een heel vreemde ervaring geweest om hier te zijn”, aldus Arsenal-coach Jonas Eidevall nadat Vivianne Miedema haar ploeg naar de Champions League had geschoten (0-1). ,,We zijn bij een grote club als Ajax, maar wij moesten de doelen voor de wedstrijd opmeten en die waren tien centimeter te klein. Om eerlijk te zijn, zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.”

Ajax trok donderdagmorgen het boetekleed aan. ,,Er is dagelijks onderhoud aan de velden en voorafgaand aan dit duel is iets niet goed gegaan bij het terugplaatsen van de doelen op het hoofdveld’’, zo berichtte de Amsterdamse club. ,,Na de constatering door Arsenal en de UEFA is dit nog voor de aftrap hersteld. We betreuren dit uiteraard en gaan de procedure aanpassen om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen.”

De Zweedse coach was ook niet te spreken over de arbitrage. Volgens hem had Lisa Doorn van het veld gestuurd moeten worden na een keiharde botsing met Beth Mead. De Engelse international werd hard geraakt in haar gezicht en kon niet verder.

,,Als het al geen rode kaart is als je zo richting iemands hoofd gaat...’’, verzuchtte Eidevall, die had gezien hoe Doorn tegen het jukbeen van Mead kopte. ,,Ik weet dat ze het niet expres deed, maar het is roekeloos. En uiteindelijk was die roekeloosheid erg gevaarlijk voor Beth. Ik hoop dat ze in orde is.”

Elftalfoto van Arsenal WFC voor het duel met Ajax. Rechts het volgens de club uit Londen te kleine doel.

Arsenal dacht Mead te mogen vervangen, omdat de FIFA een protocol heeft dat een extra wissel toestaat op het moment dat er sprake is van een hoofdblessure. ,,Ik denk dat dat is afgeschaft’’, aldus Eindevall. ,,We vroegen het eerst aan de vierde official en die zei dat het mocht. Maar toen we dat vervolgens wilden doen, zei ze dat het niet mocht. Het lijkt me toch geen al te moeilijke vraag en ik snap echt niet hoe het kan dat we de verkeerde informatie kregen.”

,,Er werd veel tegen ons gefloten en voor vergelijkbare overtredingen van Ajax kregen wij geen vrije trappen. We hebben onze emoties onder controle, maar met wat er vanavond allemaal was toegestaan, verbaast het me niet dat we twee blessures hebben opgelopen.” Naast Mead haalde ook verdedigster Rafaelle het einde van de wedstrijd niet. Zij liep een enkelblessure op.

Bekijk hieronder de samenvatting van Ajax - Arsenal: