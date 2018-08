'Ajax en Barcelona akkoord over De Jong, miljoenen lonken voor Willem II en RKC'

Nieuweling Oulad Omar blinkt uit met drie goals en drie assists tijdens oefenzege FC Den Bosch op Nivo Sparta

8 augustus Nieuwkomer Imrane Oulad Omar (20) heeft zich direct laten zien bij FC Den Bosch. In een oefenwedstrijd tegen eersteklasser Nivo Sparta scoorde hij drie keer. De aanvallende middenvelder was ook verantwoordelijk voor drie assists, in het duel dat de Bosschenaren met 8-0 wonnen.