'Ajax en KNVB wisten van hartafwijking Nouri'

Dankbare Jackie Groenen is vooral liefhebster: 'Ik voetbal omdat ik het heel graag doe'

5 januari Een jaar geleden was ze nog relatief onbekend. Nu heeft ze een manager met wie ze haar drukke agenda bespreekt, poseerde ze voor vrouwenblad Gracia en straalde ze in haar gouden galajurk bij het Sportgala. Jackie Groenen, de 23-jarige Tilburgse uit Poppel, is de verpersoonlijking van het succesjaar van het vrouwenvoetbal.