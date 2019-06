Ajax en PSV beginnen met uitduel, eerste topper in speelronde 7

Ajax en PSV beginnen met een lastig uitduel. De kampioen uit Amsterdam moet zaterdag 3 augustus om 18.30 uur op bezoek bij Vitesse, vorig seizoen vijfde in de eredivisie. PSV speelt later op de avond in de Grolsch Veste tegen promovendus FC Twente, gebrand op een succesvolle terugkeer op het hoogste niveau. De eerste topper is pas in speelronde 7 als PSV in Eindhoven Ajax ontvangt. Ajax en Feyenoord staan op 27 oktober in de Arena voor het eerst tegenover elkaar.



In het speelschema zijn geen wedstrijden op zondagavond opgenomen. De KNVB was van plan om zondagavond 20.00 uur als aanvangstijdstip te herintroduceren, maar dat stuitte op verzet van lokale autoriteiten, clubs en het supporterscollectief. Later dan 16.45 uur op zondag wordt er komend seizoen niet afgetrapt.



Bekijk hieronder het volledige programma.