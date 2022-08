Ajax en PSV grijpen in: fans mogen spelers niet meer met ‘bedelbordje’ om shirt vragen

Ook PSV doet bordjes in de ban

Vier dagen na Ajax heeft ook PSV de ‘bedelbordjes’ in de ban gedaan voor wedstrijden in het Philips Stadion in Eindhoven, waar de ploeg van Ruud van Nistelrooij de komende dagen tegen FC Emmen en AS Monaco speelt.



,,PSV gaat onder jonge, creatieve supporters iedere thuiswedstrijd een shirt van hun favoriete speler weggeven. De club wil op deze manier de trend tegengaan dat jonge fans zich in de slotfase op bepaalde plaatsen ophopen om een shirt te bemachtigen. We snappen dat kinderen hunkeren naar een shirt en waarderen de creativiteit, maar we hebben geconstateerd dat het voor situaties zorgt die niet wenselijk zijn”, vertelt Sjors van den Boogaart, directeur van het Philips Stadion. ,,Ook het mee naar binnen nemen van bordjes waarmee kinderen de aandacht proberen te trekken is niet langer toegestaan. We zagen steeds meer kinderen en hun ouders zich op bepaalde plaatsen verzamelen en dat zorgde voor problemen met de doorstroming na het laatste fluitsignaal”, vervolgt Van den Boogaart. ,,Daarnaast nam men steeds eerder een strategische positie in en dat leverde weer klachten op van mensen wiens zicht op het veld beperkt werd.”