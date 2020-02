Ajax en PSV jagen op vorm en punten

Het abstracte begrip flow viel deze week veelvuldig in Amsterdam. Ajax aast op de juiste vorm en denkt daarbij automatisch terug naar vorig jaar rond dit tijdstip. Destijds kwam de ploeg van Erik ten Hag eveneens moeizaam uit de winterstop, maar ging vanaf half februari de motor alsnog volle bak draaien, met euforische maanden tot gevolg.

Een scenario waar iedereen bij de koploper voor tekent. Ook nu wacht een strijd op drie fronten, met als belangrijk verschil dat Ajax dit seizoen de te kloppen ploeg is in de eredivisie, waar het vorig seizoen langdurig in de achtervolging op PSV moest. Vanmiddag wil de club alle ontstane twijfels, met drie nederlagen in de laatste vijf competitieduels, van zich afspelen.

Keuzes

Tegen het dolende PSV moet de jarige Erik ten Hag weer de nodige keuzes maken. Zonder Daley Blind, Hakim Ziyech en David Neres is het weer improviseren. Blijft Dusan Tadic in de spits, krijgt Ryan Babel daar de kans, of kan Lassina Traoré zich mogelijk opmaken voor een basisplek in de spits? Het 19-jarige talent uit Burkina Faso is inmiddels een jaar actief in Amsterdam en maakt veel indruk. En krijgen Carel Eiting en Ryan Gravenberch allebei de kans op het middenveld van de Amsterdammers? Het zijn afwegingen die de trainer heeft moet maken.

Ajax wil domineren en excelleren tegen PSV, waar overleven vooral het motto is geworden. In een paar maanden tijd hebben de Eindhovenaren alles vergooid, van de titelstrijd tot de Europa League en de KNVB Beker. Wat rest is een ommekeer om een verdere martelgang tegen te gaan. PSV zal dan ook in de Johan Cruijff Arena uitgaan van een compacte speelstijl, weinig ruimte willen weggeven en in de counter Ajax pijn willen doen. FC Groningen liet vorige week zien met deze speelstijl succes te hebben.

Beide clubs trappen om 16.45 af in een uitverkochte Johan Cruijff Arena.