Ajax gaat samenwerken met club uit de Emiraten

Nabeschouwing TOP Oss versterkt zich met Henk Dijkhuizen in eerste duel van het jaar

4 januari TOP Oss versterkt zich met Henk Dijkhuizen in eerste duel van het jaar. De eerste wedstrijd in 2020 van TOP Oss trapte af met een bijzondere verrassing. Nieuwkomer Henk Dijkhuizen versterkte onverwachts de gelederen in een wedstrijd die met 5-0 van VV Gemert gewonnen werd.