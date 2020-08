Ajax geeft korte update over situatie Daley Blind

Oproep aan alle voetbal­fans: ‘Soms is het lastig, maar ga zorgvuldig om met coronare­gels’

8:46 In een advertentie in deze krant doen partijen in het betaalde voetbal een oproep aan de fans om zorgvuldig om te gaan met de geldende coronaregels. ,,Soms is het lastig om je aan al deze nieuwe regels te houden. Maar met elkaar hebben we de verantwoordelijkheid om de kans op besmetting minimaal te houden. Binnen en buiten het stadion. Want het gaat nog steeds om een gevaarlijke en besmettelijke ziekte", valt in een open brief te lezen.