Ajax grijnzend, PSV chagrijnig richting eredivisieweekend

Waar de PSV'ers nog geen twee jaar geleden in colonne naar Huis ter Duin konden rijden - de club leverde alleen al acht spelers aan Oranje - was er in Eindhoven nu een stuk meer woon-werkverkeer. Zo bleven onder anderen Luuk de Jong, Joshua Brenet, Marco van Ginkel en Jorrit Hendrix bij de club.



De PSV'ers die wel voor een nationaal (jeugd-)team uitverkoren waren, keren vandaag zonder al te veel succesverhalen terug in Eindhoven.



Santiago Arias stapt vermoedelijk met het beste gevoel binnen, na een heroïsche 2-3 zege van en met Colombia bij Frankrijk. Hirving Lozano toonde tegen IJsland (3-0 zege) weer zijn klasse, maar verloor ook een keer zijn zelfbeheersing. 'Chucky' moet zijn emoties beter managen, was opnieuw de boodschap van de Mexicaanse bondscoach. Keeper Jeroen Zoet zou bij Oranje zo graag een keer de rots in de branding zijn die hij bij PSV is. Het lukte niet tegen Engeland (0-1), terwijl concurrent Jasper Cillessen maandag excelleerde tegen Portugal.



Jong Oranje ging met Steven Bergwijn, Bart Ramselaar en Pablo Rosario keihard onderuit in een oefenduel met België: 1-4.



