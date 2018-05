Ajax haalt ook international Van Es

Makkelie video­scheids bij duels Kuipers

13:24 Danny Makkelie is op het WK voetbal in Rusland altijd videoscheidsrechter bij de wedstrijden die landgenoot Björn Kuipers fluit. ,,De uitzondering is misschien de finale, maar dat weten we nu nog niet'', zei hij bij de presentatie van de WK-arbiters in Zeist.