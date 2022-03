Ajax heeft AZ-captain Owen Wijndal op het lijstje: ‘Of hij het niveau aan kan? Hij zit bij Oranje toch?’

Ajax volgt nauwlettend de verrichtingen van linksback Owen Wijndal van AZ. ,,Hij staat al een tijdje op een lijstje”, erkende trainer Erik ten Hag in de aanloop naar de halve finale van de KNVB-beker van zijn ploeg tegen de formatie uit Alkmaar. ,,Of hij het niveau van een topclub aan kan? Hij zit bij Oranje toch?”

Ten Hag staat nog tot het einde van het volgende seizoen onder contract bij Ajax. De trainer wil niet zeggen of hij die verbintenis ook uitdient. ,,Ik ben daar helemaal niet mee bezig”, antwoordde hij. ,,Het is maart. We spelen alleen maar finales. Die willen we winnen. Dat vergt al mijn aandacht. Deze vraag overvalt me een beetje.”

Ten Hag vertelde wel dat hij al bezig is met het volgende seizoen van Ajax. Na het wegvallen van directeur voetbalzaken Marc Overmars hebben ze bij de koploper van de Eredivisie de taken anders verdeeld. ,,Mijn staf en ik hebben wel ideeën over de toekomst”, zei de Tukker. ,,We overleggen met technisch manager Gerry Hamstra, de scouting en directeur Edwin van der Sar speelt ook een rol.”

Quote Ik heb wel eens met Jordi Cruijff gesproken. Maar niet recent Erik ten Hag

Ten Hag wilde niet uitgebreid ingaan op berichten dat Jordi Cruijff in beeld zou zijn om Overmars op te volgen. ,,Dat is een zaak van de raad van commissarissen en de directie”, zei hij. ,,Maar we doen alles in goede samenwerking. Ze vragen mij natuurlijk om advies en raad. Maar voor vragen daarover moet je bij de rvc en directie zijn. Ik heb wel eens met Jordi Cruijff gesproken. Maar niet recent, dat is lang geleden.”