Ajax heeft eindelijk beet in zoektocht naar opvolger Marc Overmars: Sven Mislintat nieuwe directeur voetbalzaken

De komst van Mislintat hing al even in de lucht nadat Ajax met Liverpool-directeur Julian Ward geen akkoord bereikte. De club ging daarop in gesprek met de werkloze Duitser. Mislintat was vorige week een paar dagen in Amsterdam, waarbij hij met de clubleiding al grotendeels tot een vergelijk kwam. De voorbije dagen volgde een deal over een verbintenis voor meerdere jaren en werden de laatste plooien gladgestreken.