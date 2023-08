Ajax heeft met Gaston Avila gewenste versterking binnen, maar Van Bommel slikt bittere pil: ‘Een vervelend moment’

Van Bommel baalde van het vertrek van Avila bij Antwerp. ,,We gaan zijn talent en kwaliteiten natuurlijk missen en het is een vervelend moment”, zei hij eerder vandaag op een persconferentie. ,,Het hoort er een beetje bij. We zijn nog geen topclub die niet meer hoeft te verkopen en voor België zijn dit hoge bedragen. Het is ook een compliment voor de hele spelersgroep en club. Het is een teken dat we vorig seizoen goed hebben gepresteerd. Het maakt me niet nerveus, we vinden wel een oplossing morgen.”