Ajax hoopt toch nog op erehaag in de Kuip

Trainer Dick Advocaat van Feyenoord liet vervolgens duidelijk weten dat zijn ploeg niet van plan is om een erehaag te vormen voor Ajax. ,,Het is niet de gewoonte in Nederland om een erehaag te vormen”, zei hij. ,,We zullen ze netjes een hand gegeven om ze te feliciteren. Bij deze wil ik Ajax ook feliciteren met een prachtige prestatie; het winnen van de beker en de titel.”



Advocaat is niet van plan het voorbeeld uit Engeland te volgen en de Ajacieden te eren. ,,In Nederland doe je dat niet. Waarom zouden wij dan het voortouw nemen? We feliciteren ze, geven ze een hand en dat is genoeg. Ik denk dat ik daarmee mijn antwoord gegeven heb.”