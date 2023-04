Ajax-huurling Kik Pierie laat met debuut voor Excelsior verschrikkelijke periode achter zich: ‘Ik was eenzaam’

De Keuken Kampioen Divisie-doel­man die liever waterpo­loër was geworden: ‘ADHD in het kwadraat’

Op zijn vierde werd hij al in het zwembad ‘gegooid’, maar uiteindelijk koos Mike Havekotte (27) toch voor een carrière als profvoetballer. Best verrassend: waterpolo is dé sport waar zijn hart sneller van klopt. ,,Maar deze uitdaging is groter”, benadrukt de huidige doelman van Helmond Sport.