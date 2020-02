Ajax in de maag met rel rond Vonk en Ulderink bij Ajax Cape Town

Ervarings­des­kun­di­ge vol lof over mogelijk nieuwe eigenaar FC Den Bosch: ‘Ze zijn gek van sport’

19:39 DEN BOSCH - Als er één iemand is die weet hoe het is om samen te werken met de Maleisiërs die FC Den Bosch over zouden willen nemen, dan is het Dirk Heesen. De huidige assistent-trainer van ADO Den Haag werkte in Engeland bij voetbalclub Queens Park Rangers (QPR) dat eigendom is van de Maleisische Tune Group. ,,Ze doen er alles aan om succesvol te zijn.”