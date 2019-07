Ajax in Epe met B-ploeg eenvoudig langs OFI Kreta

Zeggenschap Amerikaan­se investeer­ders willen in Feyenoord stappen

7:12 Feyenoord wil de achterstand op PSV en Ajax gaan verkleinen met hulp van Amerikaanse miljoenen. De clubleiding van de Rotterdammers is in serieus gesprek met een Amerikaanse investeringsmaatschappij die bereid is een minderheidsaandeel in de club te verwerven.