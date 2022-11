Ajax in Europa League gekoppeld aan Union Berlin, PSV tegen Sevilla en Erik ten Hag treft met Manchester United FC Barcelona

Ajax en PSV kennen de tegenstanders in de tussenronde van de Europa League. Ajax is gekoppeld aan Union Berlin en PSV neemt het op tegen Sevilla. De eerste wedstrijd van de tussenronde vindt plaats op 16 februari en een week later wordt de return gespeeld. Op 24 februari is de loting voor de achtste finales, waar Feyenoord sowieso de koker in gaat en wellicht ook Ajax en PSV.

Vooral voor Luuk de Jong is het een speciale loting geworden. Hij keert namelijk terug bij de club waarmee hij in het seizoen 2019/2020 de Europa Leauge won. De Jong bezorgde Sevilla in 2020 de eindzege in de Europa League met twee doelpunten in de finale tegen Internazionale (3-2).

Sevilla werd dit seizoen derde in de poule met Manchester City, Borussia Dortmund en FC Kopenhagen. Toch liggen er zeker kansen voor PSV, want in de eigen competitie draait Sevilla dramatisch. Het staat momenteel één plek boven de degradatiestreep.

Ajax in Europa League tegen Union Berlin

Ajax werd in Nyon gekoppeld aan Union Berlin. De Duitse ploeg, waar voormalig Ajacied Sheraldo Becker onder contract staat, stond tot aan dit weekend bovenaan in de Bundesliga. Vorig seizoen zat Union in de poule bij Feyenoord. De Rotterdammers wonnen toen tweemaal: met 3-1 en 1-2.

De grootste kraker kwam echter als eerst uit de koker. Erik ten Hag treft namelijk met Manchester United het FC Barcelona van Frenkie de Jong en Memphis Depay, die daarmee zijn oude club tegenkomt. In 2011 was dit nog de finale van de Champions League (3-1 winst voor FC Barcelona), maar nu zijn de twee ploegen aangewezen op de Europa League.

Alle wedstrijden

FC Barcelona - Manchester United

Juventus - FC Nantes

Sporting CP - FC Midtjylland

Sjachtar Donetsk - Stade Rennais

Ajax - Union Berlin

Bayer Leverkusen - AS Monaco

Sevilla - PSV

RB Salzburg - AS Roma

Programma Europa League

Standen Europa League

Statistieken Europa League

