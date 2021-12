Ajax in kwaliteitsarme Klassieker in lege Kuip te sterk voor Feyenoord

191ste KlassiekerAjax heeft de 191ste editie van de Klassieker met 0-2 gewonnen. In een matige wedstrijd in de lege Kuip maakte Marco Senesi kort voor rust een eigen goal na een lage voorzet van Dusan Tadic. De aanvoerder van Ajax maakte tien minuten voor tijd de tweede goal, nadat Devyne Rensch onderuit werd gehaald door Reiss Nelson.

Een Feyenoord-menigte die de Ajax-bus (tevergeefs) opwachtte, tientallen kilo’s aan sierfonteinen die de lucht ingingen en een knalshow in het stadion zelf; het voorgerecht voor een hoofdmaal vol vuurwerk bleek het niet. Voor het eerst in jaren was de Klassieker niet alleen op papier een Klassieker, omdat een zege voor Ajax heel erg voor de hand lag. De Amsterdammers trokken in acht van de laatste negen ontmoetingen immers aan het langste eind.

Onder de nieuwe trainer Arne Slot vond Feyenoord zich, op bijna de helft van het eredivisieseizoen op de ranglijst inmiddels terug naast de aartsrivaal en landskampioen. Naast de sportieve spanning waren er de opborrelende sentimenten, nu Steven Berghuis, die in de zomer de beladen overstap maakte als Feyenoord-captain naar de aartsrivaal, voor het eerst terugkeerde in de Kuip.

Marcos Senesi werkte kort voor rust de 0-1 in eigen doel.

Daar werd de meest besproken eredivisiespeler van het jaar onderdeel van een teleurstellende Klassieker. Vanaf het eerste fluitsignaal ontspon zich een schaakspel, waarin de topclubs ook door een overvloed aan slordigheden en overtredingen (de in de topper debuterende Dennis Higler trok vier gele kaarten voor rust) maar geen vuist konden maken.

Kansen vielen er ook nauwelijks te noteren. De beste was voor Jens Toornstra, die op aangeven van Tyrell Malacia vanaf een meter of elf over schoot. Op die poging, en een paar hachelijke momenten voor het doel van Ajax na, viel er lange tijd barweinig te beleven in het beladen gevecht tussen de rivalen.

Tot een minuut voor rust, toen Orkun Kökçü en Toornstra achtereenvolgens de bal kinderlijk eenvoudig verspeelden, waarna de ijverige maar niet heel gelukkige Berghuis de diepgaande Dusan Tadic bediende met een fraaie dieptepass. Diens lage voorzet werd door binnengelopen door Marcos Senesi. De Argentijn had in de eigen doelmond een terugspeelbal in gedachten, maar daar rekende doelman Justin Bijlow totaal niet op: 0-1.

Opnieuw hielp Feyenoord Ajax aan een treffer, zoals de thuisclub in de laatste editie in mei de bal twee keer in eigen doel werkte. Feyenoord ging na rust nog op jacht naar de gelijkmaker en maakte daar ook even aanspraak op toen Reiss Nelson (ingevallen voor Luis Sinisterra) twee waarschuwingsschoten loste. Ajax bleef voor het eerst dit seizoen lang in de verdrukking, ook omdat Ryan Gravenberch, Antony en Sébastien Haller geen raad wisten met de zeeën aan ruimte in de counter.

Tot Devyne Rensch voor het Feyenoord-doel werd gevloerd door Nelson. De toegekende penalty werd verzilverd door Tadic, waardoor Ajax, dat Lisandro Martinez en Timber wel zag uitvallen met blessures, zich goed herstelde van de nederlaag tegen AZ vorige week en de rampweek van Feyenoord (na het gelijkspel in Groningen en de bekereliminatie tegen Twente) compleet maakte.







