Ajax kampioen, Luuk de Jong topscorer en Schreuder wordt ontslagen: dit voorspelden jullie voor dit eredivisieseizoen

Feyenoord werd kampioen van Nederland, Xavi Simons en Anastasios Douvikas kroonden zich tot topscorer en David Hancko werd verkozen tot beste speler van het seizoen . Na de play-offs om Europees voetbal en promotie/degradatie zit het Nederlandse voetbalseizoen er definitief op. Tijd om terug te kijken op jullie voorspellingen van dit seizoen. Sprak de glazen bol van onze lezers de waarheid of bleek dit seizoen wel héél verrassend in zijn verloop?

Dé vraag van het seizoen: welke club wordt kampioen? 42 procent van onze lezers noteerde Ajax als kampioen, maar niets bleek minder waar. Feyenoord stond met de schaal op de Coolsingel en ook PSV eindigde nog boven de Amsterdammers, die met een derde plek hun slechtste seizoen sinds 2009 kenden.

Poll Wie wordt kampioen van de eredivisie? Ajax (42%)

AZ (1%)

Feyenoord (26%)

PSV (28%)

FC Twente (2%)

FC Utrecht (1%)

Een andere club (1%)

FC Emmen, Excelsior en FC Volendam promoveerden vorig jaar van de Keuken Kampioen Divisie naar de eredivisie en alleen FC Emmen kan mogelijk nog afzakken. En dat terwijl juist 40 procent van jullie dacht dat FC Emmen het hoogst van de drie promovendi zou eindigen. Die eer was echter voor FC Volendam, dat met 36 punten op een keurige veertiende plaats eindigde. Excelsior en FC Emmen volgden op plek vijftien en zestien met respectievelijk 32 en 28 punten.

Poll Welke gepromoveerde club eindigt dit seizoen het hoogst? FC Emmen (40%)

Excelsior (26%)

FC Volendam (33%)

Met Brian Brobbey, Bas Dost, Santiago Giménez, Luuk de Jong en Jens Odgaard arriveerden er vorig jaar ‘nieuwe’ goaltjesdieven bij Ajax, FC Utrecht, Feyenoord, PSV en AZ. Uiteindelijk leverden PSV en FC Utrecht de topscorers af, maar dat waren Xavi Simons en Anatasios Douvikas en dus niet Dost en De Jong. Laatstgenoemde werd in onze poll het vaakst getipt als de nieuwe spits met de meeste goals. Achter Simons, Douvikas en ook Sydney van Hooijdonk eindigde van dit rijtje Giménez als hoogste. De Feyenoord-spits maakte 15 goals in zijn debuutseizoen. De Jong (14 goals) en Brobbey (13 goals) volgden op de voet. Dost en Odgaard eindigden het seizoen nét niet in de dubbele cijfers met allebei 9 goals.

Poll Welke nieuwe spits scoort dit seizoen het vaakst? (1) Brian Brobbey (Ajax) (22%)

Bas Dost (FC Utrecht) (7%)

Santiago Giménez (Feyenoord) (27%)

Luuk de Jong (PSV) (43%)

Jens Odgaard (AZ) (1%)

De Klassieker was dit seizoen ook een broedertwist tussen Jurriën en Quinten Timber. Helaas voor Quinten deed hij door een blessure in slechts een van de drie Klassiekers mee dit seizoen. Dat was als invaller bij de 1-1 in de Kuip in januari. Bij de eerste overwinning van Feyenoord in de Johan Cruijff Arena sinds 2005 (2-3) en de zege van Ajax in de halve finale van het TOTO KNVB-bekertoernooi (1-2) stond alleen Jurriën op het veld. Inclusief beker werden de resultaten in de Klassieker dus mooi verdeeld dit seizoen: één zege voor Ajax, één voor Feyenoord en één gelijkspel.

Poll Wie wint dit seizoen de meeste Klassiekers? Jurriën Timber (Ajax) (52%)

Quinten Timber (Feyenoord) (31%)

Allebei evenveel (17%)

Niet alleen bij de topclubs arriveerden nieuwe spitsen vorig jaar. Van het vijftal Reda Kharchouch (Excelsior), Tobias Lauritsen (Sparta), Finn Stokkers (Go Ahead Eagles), Burak Yilmaz (Fortuna Sittard) en Richairo Zivkovic (FC Emmen) hadden jullie veruit de hoogste verwachtingen van Yilmaz. Hoewel hij negen keer scoorde voor de Limburgers werd het geen droomhuwelijk tussen Fortuna en Yilmaz, die onlangs zijn afscheid als profvoetballer aankondigde. Uiteindelijk kreeg 10 procent van de stemmers gelijk: Lauritsen maakte dit seizoen twaalf goals voor Sparta in de eredivisie. Kharchouch bleef steken op twee goals, Stokkers op drie en Zivkovic op vijf.

Poll Welke nieuwe spits scoort dit seizoen het vaakst? (2) Rheda Kharchouch (Excelsior) (10%)

Tobias Lauritsen (Sparta) (10%)

Finn Stokkers (Go Ahead Eagles) (9%)

Burak Yilmaz (Fortuna Sittard) (51%)

Richairo Zivkovic (FC Emmen) (20%)

Met Thomas Letsch en Frank Wormuth begonnen er twee Duitse trainers aan het afgelopen eredivisieseizoen. Vitesse eindigde op plek tien, acht plekken hoger dan degradant FC Groningen, maar Letsch vertrok al in september naar VfL Bochum terwijl Wormuth in november werd ontslagen.

Poll Welke Duitse trainer eindigt dit seizoen het hoogst met zijn club? Thomas Letsch (Vitesse) (53%)

Frank Wormuth (FC Groningen) (47%)

Met Ryan Flamingo, Jacob Rasmussen en Mees de Wit vlogen de fraaie vogelnamen ons om de oren dit eredivisieseizoen. Het was echter Flamingo die de meeste vleugels kreeg. De twintigjarige verdediger miste slechts één wedstrijd bij Vitesse en troefde Rasmussen en De Wit daarmee af. Rasmussen werd dan wel kampioen met Feyenoord, maar in slechts tien eredivisiewedstrijden leverde hij daar een bijdrage aan. De Wit speelde 22 wedstrijden voor AZ.

Poll Welke aanwinst krijgt dit seizoen vleugels en speelt de meeste eredivisiewedstrijden? Ryan Flamingo (Vitesse) (15%)

Jacob Rasmussen (Feyenoord) (54%)

Mees de Wit (AZ) (32%)

Met de komst van Burak Yilmaz toonde Fortuna Sittard zich zeer ambitieus aan het begin van het seizoen, maar zoals liefst 91 procent van jullie al voorspelde: de komst van de Turkse superspits resulteerde niet in een ticket voor de Europese play-offs op. Fortuna moest het doen met plek 13 op de ranglijst.

Poll Plaatst het ambitieuze Fortuna Sittard zich voor de Europese play-offs? Ja (9%)

Nee (91%)

Nóg een juiste voorspelling. Liefst 29 procent van de stemmers voorspelde een ontslag van Alfred Schreuder bij Ajax. En dat kwam er. Na de 1-1 tegen FC Volendam, in de Johan Cruijff Arena, moest Schreuder zijn biezen pakken. Liefst zeven eredivisiewedstrijden op rij wist Ajax niet te winnen, waarna John Heitinga het stokje overnam. Toch haalden ook drie andere ‘nieuwe coaches’ het einde van het seizoen niet. Frank Wormuth werd in november ontslagen, Ruud van Nistelrooij stapte bij PSV zelf één wedstrijd voor het einde op en het huwelijk tussen Henk Fraser en FC Utrecht eindigde in december na een handgemeen met Amin Younes. Alleen René Hake (Go Ahead Eagles) en Kees van Wonderen (SC Heerenveen) zitten nog op hun post.

Poll Wie van deze nieuwe coaches wordt dit seizoen nog ontslagen? Alfred Schreuder (Ajax) (29%)

René Hake (Go Ahead Eagles) (17%)

Frank Wormuth (FC Groningen) (5%)

Kees van Wonderen (SC Heerenveen) (3%)

Ruud van Nistelrooij (PSV) (6%)

Henk Fraser (FC Utrecht) (5%)

Niemand van deze trainers wordt ontslagen (36%)

Zoals gezegd: het was niet het seizoen van Ajax. En dat mag ook gezegd worden van Steven Bergwijn, die door 41 procent van de stemmers als clubtopscorer werd voorspeld. Bergwijn scoorde dit seizoen nog wel 12 keer, eentje minder van Ajax’ clubtopscorer Brian Brobbey. Dusan Tadic kwam tot 11 goals.

Poll Wie wordt clubtopscorer bij Ajax? Antony (4%)

Steven Berghuis (4%)

Steven Bergwijn (41%)

Brian Brobbey (25%)

Davy Klaassen (2%)

Lorenzo Lucca (4%)

Dusan Tadic (19%)

Feyenoord werd kampioen, Sparta verraste met plek zes en Excelsior handhaafde zich zoals gezegd in de eredivisie. Kortom: ook volgend jaar zijn er weer vier Rotterdamse derby's te bewonderen in de eredivisie. Iets wat meer dan de helft van jullie niet had verwacht.

Poll Spelen volgend seizoen nog steeds alle Rotterdamse clubs in de eredivisie? Ja (45%)

Nee (55%)

De strijd der Oussama's is dit seizoen gewonnen door Tannane. Hij maakte zes goals voor NEC terwijl Idrissi er vier maakte voor Feyenoord. Mimoun Mahi vertrok in de winter van FC Utrecht naar Cambuur. Daar maakte hij zijn enige goal van het seizoen.

Poll Welke (oud-)international van Marokko maakt dit seizoen de meeste goals? Oussama Idrissi (Feyenoord) (57%)

Mimoun Mahi (FC Utrecht) (14%)

Oussama Tannane (NEC) (30%)

Daley Blind, Jordy Clasie, Jonathan de Guzmán en Bruno Martins Indi staan niet bekend om hun goals en dat bleek ook dit seizoen. Blind scoorde niet voor Ajax alvorens hij naar Bayern München vertrok, Martins Indi ontbrak bijna het hele seizoen bij AZ door blessureleed en scoorde ook niet. Clasie en De Guzman scoorden wel. Clasie drie keer voor AZ, De Guzman twee keer voor Sparta. En dus kreeg 25 procent van de stemmers gelijk.

Poll Welke speler, die met Oranje op het WK 2014 speelde, maakt dit seizoen de meeste goals? Daley Blind (Ajax) (22%)

Jordy Clasie (AZ) (25%)

Jonathan de Guzman (Sparta) (47%)

Bruno Martins Indi (AZ) (6%)

Zo indrukwekkend als zijn cijfers in de Keuken Kampioen Divisie waren de cijfers van Robert Mühren dit seizoen niet, maar vijf goals maakte hij er wel eentje meer dan collega-aanvaller Henk Veerman. Wederom een goede voorspelling voor meer dan de helft van onze lezers dus.

Poll Welke FC Volendam-spits scoort dit seizoen het vaakst? Robert Mühren (57%)

Henk Veerman (43%)

Qua gele kaarten tipte niemand aan Ajax-speler Edson Álvarez (11) dit seizoen, maar zoals 32 procent van jullie al voorspelde kwam RKC-captain Michiel Kramer het dichtst in de buurt met zes gele kaarten. Matús Bero pakte eveneens zes gele kaarten. Sven van Beek raakte halverwege het seizoen geblesseerd en pakte tot die tijd twee gele kaarten, Nick Viergever pakte slechts één keer geel en Sparta-captain Adil Auassar hield het, wat betreft gele kaarten, dit seizoen helemaal netjes met nul stuks. Hij kreeg echter wel een rode kaart en drie wedstrijden schorsing na een elleboogstoot aan het adres van Sean Klaiber...

Poll Wie van deze aanvoerders pakt de meeste gele kaarten dit seizoen? Adil Auassar (Sparta) (18%)

Sven van Beek (SC Heerenveen) (28%)

Matús Bero (Vitesse) (9%)

Michiel Kramer (RKC Waalwijk) (32%)

Nick Viergever (FC Utrecht) (13%)

Justin Bijlow, Jasper Cillessen of toch Remko Pasveer: wie zou er keepen op het WK in Qatar? Hier steken wij de hand in eigen boezem. Dat Andries Noppert de nieuwe Oranje-keeper zou worden, zagen zelfs wij vorig jaar zomer nog niet aankomen.

Poll Welke eredivisiekeeper staat op het WK in Qatar onder de lat bij Oranje? Justin Bijlow (Feyenoord) (75%)

Jasper Cillessen (NEC) (16%)

Remko Pasveer (Ajax) (9%)

FC Twente kende een zeer sterk seizoen met Vaclav Cerny als grote uitblinker (13 goals). Liefst 70 procent van jullie voorspelde dat Ricky van Wolfswinkel, Michel Vlap en Stem Steijn gezamenlijk meer dan 25 goals zouden maken voor de ploeg van Ron Jans, maar dat lukte niet. Van Wolfswinkel scoorde tien keer, Vlap drie keer en Steijn zes keer: negentien goals in totaal dus.

Poll Maken Ricky van Wolfswinkel, Michel Vlap en Sem Steijn samen minstens 25 eredivisiegoals voor FC Twente? Ja (70%)

Nee (30%)

En tot slot een blik op de vleugelflitsers van RKC Waalwijk: Zakaria Bakkali en Florian Jozefzoon. Bakkali maakte drie goals en Jozefzoon vijf, maar wie was de beste aangever voor collega-aanvaller Kramer? De RKC-captain maakte dit seizoen twaalf goals, maar dat was niet per se te danken aan Bakkali en Jozefzoon. Bakkali noteerde überhaupt geen assists dit seizoen en Jozefzoon drie, waarvan eentje op Kramer.

Poll Welke vleugelaanvaller van RKC Waalwijk levert de meeste assists op aanvoerder Michiel Kramer? Zakaria Bakkali (52%)

Florian Jozefzoon (48%)