Ajax kan landstitel niet vieren op het Museumplein vanwege tekort aan beveiligers: ‘Diep en diep triest’

Als Ajax woensdag landskampioen wordt, volgt direct een huldiging in de Johan Cruijff Arena. Volgens de gemeente is een huldiging elders, zoals bijvoorbeeld het Museumplein, niet mogelijk vanwege het grote landelijke tekort aan beveiligers.

Ajax kan woensdag voor de 36ste keer kampioen worden. Bij een overwinning op eigen veld tegen SC Heerenveen zijn de Amsterdammers niet meer te achterhalen door naaste belager PSV.

,,Zowel de Amsterdamse driehoek (gemeente, Openbaar Ministerie, politie) als Ajax had de huldiging liever opnieuw georganiseerd op het Museumplein, zeker na het geslaagde evenement in 2019 en het verdwijnen van de coronamaatregelen”, staat in een bericht. ,,Een huldiging in de openbare ruimte blijkt echter niet mogelijk vanwege het grote tekort aan beveiligingspersoneel.”

,,Dat is diep en diep triest”, reageert directeur Fabian Nagtzaam. ,,Hopelijk is dit eenmalig en heeft de gemeente Amsterdam de volgende keer het personeelsbeleid beter op orde. Het is echt doodzonde”, stelt Nagtzaam. ,,De laatste huldiging in 2019 is fantastisch verlopen, behalve dat ene blikje dat richting de burgemeester werd gegooid.’’

,,Er waren toen meer dan 100.000 mensen op het Museumplein, die net als onze spelers helemaal uit hun dak gingen. Huldigingen trekken ook vaak een leuk publiek. Je ziet veel ouders en kinderen. Nu is er alleen een huldiging in de Johan Cruijff ArenA als het woensdag goed voor ons afloopt tegen Heerenveen. Hopelijk wordt dat wel een heel mooie huldiging, want dat verdienen onze spelers en supporters.”