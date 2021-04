Ajax kan voor harde keuzes komen te staan in nu al omstreden Super League

Cambuur viert kampioen­schap mogelijk in AZ-stadion

14 april Het duel tussen Jong AZ en SC Cambuur, op 23 april, is verplaatst van het trainingscomplex van de Noord-Hollandse club in Wijdewormer naar het stadion in Alkmaar, omdat dat een beter decor vormt voor het mogelijke kampioenschap van de Friezen.