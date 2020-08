Ajax komende twee seizoenen met 'betting partner' de Aziatische markt op

YIBO wordt de exclusieve Official Betting Partner van Ajax in Azië, meldt de club in een persbericht. ,,We zijn verheugd dat we YIBO Sports kunnen verwelkomen bij de Ajax-familie. Dit regionale partnerschap sluit aan bij onze wereldwijde strategie en heeft tot doel onze aanwezigheid op de Aziatische markt verder te ontwikkelen", zegt commercieel directeur Menno Geelen van Ajax. ,,Samen met YIBO Sports willen we onze fanbase in Azië intensiever van dienst zijn en meer opwinding rondom het Ajax-voetbal naar het oosten brengen.”