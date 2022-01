Ajax krijgt tik op de vingers van Hugo de Jonge: ‘Sporters staan niet boven de wet’

VideoAjax heeft vanuit de politiek een berisping gekregen voor het niet naleven van de coronaregels. Volgens vertrekkend coronaminister Hugo de Jonge is de landskampioen daarop aangesproken. ,,Iedereen moet zich gewoon aan de regels houden”, zei De Jonge voorafgaand aan de laatste ministerraad van dit kabinet in Den Haag.

De landskampioen brak woensdag het trainingskamp in Portugal af vanwege enkele coronabesmettingen binnen het gezelschap van ruim zestig personen. Degenen die positief testten bleven niet in quarantaine in de Algarve, maar zijn naar verluidt met een door Ajax geregelde privéjet teruggevlogen naar Nederland. Dat is in strijd met de regels, die voorschrijven dat iemand die positief test ook in het buitenland direct in quarantaine moet.

,,Overal geldt dat iedereen zich gewoon aan de regels moet houden die een land stelt”, zei De Jonge. ,,Sporters zijn niet uitgezonderd van wet- en regelgeving, ze staan niet boven de wet. Dat betekent gewoon dat als je besmet bent, je in quarantaine moet en niet moet vliegen. Zo zijn de regels. Ajax is daar op aangesproken.”

De Amsterdamse club weigert nog altijd om te reageren op het afgebroken trainingskamp. Ajax houdt het bij de korte verklaring die het woensdag verspreidde nadat het trainingskamp was afgebroken. Daarin staat dat enkele in het hotel afgenomen coronatesten een positieve uitslag opleverden. Voor vertrek naar Portugal beschikte het hele gezelschap over een negatief testbewijs.

Andere clubs

NEC en Vitesse besloten donderdag hun trainingskamp in respectievelijk Spanje en Portugal ook af te breken. Vitesse deed dit omdat de dagelijkse testronde enkele positieve uitslagen had opgeleverd. De Arnhemse selectie vloog zonder de besmette personen terug naar Nederland. ,,De enkele positieve gevallen blijven voorlopig in Portugal en worden daar onderworpen aan PCR-tests. We hopen dat ze zo snel mogelijk terug kunnen”, aldus een woordvoerder van Vitesse.

PSV en Feyenoord zouden deze week naar Spanje gaan voor een trainingskamp, maar de nummers 1 en 3 van de Eredivisie besloten de trip helemaal te schrappen na enkele positieve testuitslagen. Alleen AZ verblijft nu nog in het buitenland (Valencia).

Voetbalbond KNVB houdt zich afzijdig in de discussie rond het overtreden van de coronaregels door Ajax. Volgens een woordvoerder is het niet aan de KNVB om daar een oordeel over te geven.

Hugo de Jonge en Ajacieden op trainingskamp.

