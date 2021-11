Ajax laat 29 kansen onbenut en verspeelt ook punten tegen Go Ahead Eagles

Feyenoord minste verliespuntenLiefst 29 doelpogingen (waarvan slechts vijf op doel) en 77 procent balbezit, maar Ajax heeft ook tegen Go Ahead Eagles punten laten liggen: 0-0. De ploeg van Erik ten Hag staat op basis van doelsaldo nog boven PSV, maar Feyenoord staat met een wedstrijd minder gespeeld nog maar twee punten onder de twee koplopers in de eredivisie.

Door Johan Inan



Ajax gaat aan kop met een doelsaldo van 37-2, maar liet al negen punten liggen in de eerste twaalf wedstrijden van dit seizoen. Na de thuisnederlaag tegen FC Utrecht (0-1) en de gelijke spelen bij FC Twente (1-1) en Heracles Almelo (0-0) was er nu ook een gelijkspel tegen de gepromoveerde club uit Deventer.



Het plan van Eagles-coach Kees van Wonderen werkte uitstekend. ,,Je komt hier met maar één doel: iedere bal naar voren trappen en hopen dat we de nul houden. We hadden vooraf naar beelden gekeken van Groningen tegen Ajax, want die speelden hier ook 5-3-2. Maar we dachten: dat kunnen we beter", zei Eagles-middenvelder Luuk Brouwers kort na de wedstrijd eerlijk voor de camera van ESPN. Via Marc Cardona was Eagles zelfs nog twee keer gevaarlijk, maar Remko Pasveer bracht twee keer goed redding.

Aan het laatste eredivisieduel voor de interlandperiode ging, naast een fluitconcert voor de in de selectie teruggekeerde dopingzondaar André Onana, het afscheid van Matthijs de Ligt. De Ligt? Ja, de mandekker die in 2019 naar Juventus verkaste had mede door de corona-uitbraak nauwelijks afscheid kunnen nemen van de club die hij tien jaar diende en in 843 dagen geleden als aanvoerder verliet.



,,Dan zie je die wedstrijd tegen Dortmund en dan zeggen die teamgenoten bij Juventus: wat deden ze daar allemaal? Zoveel passie en emotie, dat is fantastisch om te zien”, stelde De Ligt, die zich morgen in Zeist meldt met de hoop komende week het WK-ticket met Oranje te veroveren. ,,Complimenten voor de spelers en het bestuur, die van Ajax weer een club heeft gemaakt die naam heeft gemaakt in Europa. Daar wil niemand tegen spelen, dat kan ik je meegeven.”

Volledig scherm André Onana zat voor het eerst weer op de bank bij Ajax. © ANP

Koningsklasse

In Europa mag Ajax de schrik aangewakkerd hebben, in Deventer leken ze nauwelijks onder de indruk van de historische en spectaculaire rits Europese zeges, waarmee Ajax doordeweeks een hereniging met de Europese elite afdwong. Ajax mocht de drie opponenten in de koningsklasse dan voor rust ondersteboven gespeeld hebben, nationaal gaf het gepromoveerde Go Ahead Eagles lange tijd geen krimp.

De sneltrein van de voorbije maanden, die in Almelo al meer weg had van een locomotief, leek ook tegen de club uit Deventer lange tijd zonder turbo te zitten. Sterker nog, voor rust dwong Ajax amper hele grote kansen af. De grootste was voor aanvoerder Tadic, die zich sterk maakte in de doelmond, al glijdend en draaiend tot schieten kwam, maar Warner Hahn zag redden.

Zo werd Ajax door Eagles, dat gedisciplineerd aantrad in een compacte formatie met vijf verdedigers, voor de vierde keer dit seizoen in de eerste helft van scoren gehouden. En dat blijkt tegen de kampioen een voorbode voor een stunt, aangezien alle vier de wedstrijden waarin Ajax halverwege droog stond, geen zege opleverden. Tegen Twente (1-1), Utrecht (0-1) en Heracles (0-0) leidde de jacht op de volle buit al tot haast en daarmee ook slordigheden en puntverlies.

Volledig scherm © ANP

Creëerde Ajax dan helemaal geen kansen? Jawel, Hahn hield een krul van Lisandro Martinez uit de hoek, de ongelukkige Mohamed Daramy was een keer dichtbij, terwijl Davy Klaassen, net als Mohammed Kudus in de basis begonnen, uit een voorzet van Daley Blind tegendraads op de paal kopte. Toen Ajax het gaspedaal eenmaal intrapte, liet de afronding te wensen over. Nog niet zozeer bij Martinez, wiens goede kopbal van de lijn werd gehaald door Joost Kramer. Danilo had vervolgende de bevrijdende treffer op zijn schoen, maar de invaller gaf Hahn met een slap schot de gelegenheid om te redden.

Volledig scherm © ANP Ook een andere wissel, Daramy, liet na zijn belangrijkste Ajax-goal tot dusver te maken. Zijn kopbal landde op het dak van het doel. Ajax drong Go Ahead met de minuut verder terug, tot in de eigen doelmond, maar al combinerend in de drukte was er nauwelijks ruimte om te schieten. En als die gevonden werd, door de net als Steven Berghuis op de bank begonnen Ryan Gravenberch, wierp een bezoeker zich voor de bal.



Met resultaat, want het leverde Go Ahead Eagles Eagles, een jaar geleden nog bivakkerend in het rechterrijtje van de Keuken Kampioen Divisie, het mooiste punt sinds de promotie op. De volksclub uit Deventer zette vorige week vol in op een zege op Fortuna, ook omdat flink rekening werd gehouden met een nederlaag bij Ajax daarna. Na de spectaculaire overwinning op de Limburgers, volgde een fraai bonuspunt tegen de achtste finalist van de Champions League. Die heeft weliswaar het minste aantal tegengoals ooit na twaalf duels, maar na een zwakke en vooral improductieve maand wel meer verliespunten dan Feyenoord.

