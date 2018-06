Ajax legt Dusan Tadic voor vier jaar vast

Ajax betaalt 11,4 miljoen euro aan Southampton, waar Tadic vier seizoenen speelde. Dit bedrag kan nog oplopen tot 13,7 miljoen euro. Tadic speelt vanavond (20.00 uur) nog met Servië op het WK tegen Brazilië voor een plek in de achtste finale. Tadic maakte in de wedstrijden tegen Costa Rica (1-0 winst) en Zwitserland (2-1) een goede indruk. Tadic was in vier seizoenen in de Premier League goed voor 21 goals en 30 assists in 134 wedstrijden. Eerder speelde hij voor Vojvodina, twee seizoenen bij FC Groningen en twee jaar bij FC Twente.



Directeur spelersbeleid Marc Overmars: ,,De komst van Dusan Tadic betekent een flinke kwaliteitsimpuls voor onze selectie. Hij is op meerdere posities inzetbaar, zowel op het middenveld als voorin. Zijn ervaring is bovendien belangrijk voor de vele jonge talenten die we in de selectie hebben. Hij is een 'winnaar eerste klas' en dat soort spelers heb je er graag bij.''