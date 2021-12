Ajax loot tegen Inter, maar loting moet opnieuw na geblunder bij UEFA

Ajax zou het in de achtste finales van de Champions League gaan opnemen tegen Internazionale, maar de loting is ongeldig verklaard na geblunder door de UEFA tijdens de loting. Om 15.00 uur zal het er opnieuw geloot gaan worden in het Zwitserse Nyon.

Onderstaand artikel is inmiddels achterhaald. Dit was de situatie om 12.30 uur toen de achtste finales bekend waren.

Internazionale gaat aan kop in de Serie A met 40 punten na zeventien duels. Het heeft daarmee een kleine voorsprong op stadgenoot AC Milan, Atalanta en Napoli. De ploeg van Simone Inzaghi won gisteravond nog met 4-0 van Cagliari. Inter pakte tien punten in de poulefase van de Champions League, waarmee het vijf punten achter groepswinnaar Real Madrid eindigde. Sheriff Tiraspol en Sjachtar Donetsk waren de andere clubs in de groep van Inter, dat in 2010 de Champions League won en daarna elf jaar lang geen prijs won.



Vorig seizoen werd Inter eindelijk weer eens kampioen van de Serie A, maar daarna vertrokken coach Antonio Conte en sterspelers Achraf Hakimi en Romelu Lukaku vanwege financiële problemen bij de club. De Marokkaanse rechtsback werd vervangen door Denzel Dumfries, in de plaats van Lukaku kwamen Edin Džeko en Joaquin Correa.

Ajax en Inter stonden vijf keer eerder tegenover elkaar. De eerste keer was in 1972 in de finale van de Europa Cup I in De Kuip, waar Ajax met 2-0 won van Inter door twee goals van Johan Cruijff in de tweede helft. In 2002 stonden de clubs twee keer tegenover elkaar in de poulefase van de Champions League. Thuis won Inter toen met 1-0 door een goal van Hernán Crespo, in Amsterdam werd het 1-2 door twee treffers van de Argentijnse spits.

In 2006 troffen de clubs elkaar in de achtste finales. Inter ging toen door naar de kwartfinales na een 2-2 gelijkspel in Amsterdam en een 1-0 overwinning in Milaan door de treffer van middenvelder Dejan Stankovic. In de zomers van 2003, 2006 en 2008 was Inter ook tegenstander van Ajax op het Amsterdam Tournament.

37ste ontmoeting tussen Messi en Ronaldo

De grote kraker in de achtste finales is het affiche tussen Paris Saint-Germain en Manchester United, waarmee we nog een keer een krachtmeting tussen Lionel Messi (zevenvoudig winnaar van de Gouden Bal) en Cristiano Ronaldo (vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal) krijgen in de Champions League. Messi en Ronaldo stonden al 36 keer eerder tegenover elkaar. Elf keer won het team van Ronaldo, zestien keer het team van Messi. De laatste confrontatie was op 8 december 2020 toen Juventus met 0-3 won in Camp Nou, mede dankzij twee goals van Ronaldo.

Ook de confrontatie tussen Atlético Madrid en Bayern München is er een om naar uit te kijken. De Engelse topclubs Manchester City (tegen Villarreal), Liverpool (tegen RB Salzburg) en Chelsea (tegen Lille) zijn de grote favorieten in hun dubbele confrontaties in februari en maart. Matthijs de Ligt treedt met Juventus aan tegen Sporting. Die Portugese club eindigde in de groepsfase als tweede achter Ajax. De ploeg van trainer Erik ten Hag slaagde er als eerste Nederlandse club in om alle wedstrijden in de groepsfase van de Champions League te winnen.

De loting voor de kwartfinales is op vrijdag 18 maart, twee dagen nadat duidelijk is welke acht clubs er nog over zijn. De finale wordt op zaterdag 28 mei gespeeld in Sint-Petersburg.

De volledige loting

Benfica - Real Madrid

Villarreal vs Manchester City

Atlético Madrid - Bayern München

RB Salzburg - Liverpool

Internazionale - Ajax

Sporting - Juventus

Chelsea - Lille

PSG - Manchester United

Bekijk hier hoe Inter zondagavond met 4-0 van Cagliari won

Link naar instagram post

