Ajax maakt bij debuut John Heitinga einde aan beroerde reeks met ruime zege op Excelsior

Met interim-coach John Heitinga als vervanger van de donderdag ontslagen Alfred Schreuder heeft Ajax een einde gemaakt aan de erbarmelijke eredivisiereeks van zeven duels zonder zege. In het spel van de zwalkende landskampioen was van een grote ommekeer nog geen sprake, al werd er wel ruim gewonnen bij Excelsior: 1-4.

Drie dagen na de breuk moest Ajax op Kralingen meer averij in de titelrace en daarmee ook de slechtste serie in de clubhistorie afwenden. Want zeven keer op rij niet winnen in de eredivisie, dat liet de topclub in de jaren zestig ook drie keer gebeuren. Maar een reeks van acht wedstrijden zonder de volle mep, zou een primeur in de 123-jarige clubhistorie betekenen.

Zover kwam het niet, maar dat had meer met Excelsior dan Ajax te maken. De titelverdediger begon nog heel aardig en gaf met fris voetbal en frivole combinaties aanvankelijk nog blijk van een frisse wind. Nadat Redouan El Yaakoubi de grootste kans van het eerste kwartier miste, kwam Ajax op voorsprong door een door Dusan Tadic feilloss verzilverde penalty. Die kende arbiter Ingmar Oostrom toe nadat Davy Klaassen over het been ging bij Sven Nieuwpoort.

Zo leek Ajax onder Heitinga meteen aan de betere handen. De jonge beloftentrainer werd vrijdag doorgeschoven als interim, ook om de club tijd te verschaffen in de zoektocht naar een permanente opvolger voor Schreuder. Voor zijn vuurdoop slachtofferde Heitinga de dure aankoop Calvin Bassey, die deze maand vooral aan de bal worstelde. Owen Wijndal loste hem af, terwijl ook Mohammed Kudus terugkeerde in het elftal. Niet als (schaduw)spits, waar Heitinga voor Dusan Tadic koos, maar als rechtsbuiten.

In het volgestroomde uitvak zagen supporters Heitinga vrijwel continu voor zijn dugout staan en het dolende elftal onder zijn leiding in de openingsfase veel verbetering tonen. Ajax was dominant, leek er met veel positiewisselingen weer zin in te hebben en leek ook defensief de zaken beter op orde te hebben.

Maar schijn bedroog, bleek vooral in het restant van de eerste helft. Na balverlies van Klaassen had Couhaib Driouech haast vrij baan. Zijn schuiver ketste terug van de paal. Ajax ontsnapte, en meer dan eens. Niet veel later behoedde Geronimo Rulli de bezoekers voor de gelijkmaker. Ajax werd slordig en verviel steeds meer in kamikazevoetbal, waarbij verspeelde ballen (ook Jurriën Timber en Devyne Rensch waren niet secuur) vaak zeeën aan ruimtes en ook een paar levensgrote kansen opleverden voor de thuisclub.

Zo kreeg Driouech nog een derde grote kans, waar hij opnieuw zijn meerdere moest erkennen in Rulli, die toonde een uitstekende reflex in huis te hebben. Zo blijft de teller van de noeste linksbuiten van Excelsior op nul staan. Verdediger El Yaakoubi strafte Ajax wel af met zijn derde goal van het seizoen. Na een corner van de thuisclub verloor Kenneth Taylor zijn duel, en erger nog, kreeg Driouech alle tijd en ruimte om te draaien en een teamgenoot te zoeken. Die vond hij dus. Bij de tweede paal kopte captain El Yaakoubi tegendraads raak.

Ajax stevende af een negatief record, ook omdat het aan de overkant steeds minder gevaar stichtte. Toen dat in blessuretijd van de eerste helft nog een keer lukte, liet Klaassen het niet na een combinatie met Tadic niet na Ajax alsnog met een diagonale knal met een voorsprong te laten rusten. Dat bleek onder Schreuder geen garantie voor een zege, aangezien Ajax in Emmen en Volendam nog riantere marges op de tocht zette.

Maar Heitinga zat het op Woudestein ook minder tegen. Kudus hielp een handje, door na rust met een diagonale streep via de binnenkant van de paal voor de 1-3 zorgde. De laatste goal van Ajax, was de mooiste. Rensch krulde de bal met zijn chocoladebeen vanaf de rand van de zestien in de bovenhoek.

De geflatteerde zege (de laatste overwinning dateerde van 22 oktober) helpt Ajax meteen op de ranglijst, waar de in de jacht op titelprolongatie twee punten op Twente, Feyenoord en AZ werden goedgemaakt.

