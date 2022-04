Ajax maakt zich op voor einde van cyclus: club moet op zoek naar smaakmakers én een nieuwe dirigent

Miedema en Roord schieten Oranje naar gedeelde recordzege op Cyprus bij debuut Egurrola

De Oranjevrouwen haalden vanavond de dubbele cijfers ruimschoots (12-0) tegen het ontzettend zwakke Cyprus in de WK-kwalificatie, de laatste niet-vriendschappelijke wedstrijd voor het EK in Engeland van komende zomer. Vivianne Miedema maakte in beide helften een hattrick (!) en Oranje evenaarde haar eigen grootste zege ooit.

8 april