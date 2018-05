Ajax-middenvelder Zian Flemming op weg naar PEC Zwolle

Flemming kwam dit seizoen in 25 competitieduels tot 6 doelpunten voor Jong Ajax, met wie de schaduwspits, die ook als aanvaller uit de voeten kan, zich vorige week tot kampioen van de Jupiler League kroonde. Mogelijk wordt Flemming, die bij Ajax in het bezit is van een doorlopend contract tot medio 2019, deze week nog gepresenteerd in Zwolle.