Ajax mist aanvoerder De Ligt, Van Bommel houdt vast aan vaste elf

PSV in het Philips Stadion de baas in de helft van alle eredivisie­du­els met Ajax

11:13 PSV en Ajax beginnen zondagmiddag aan hun 63ste eredivisieduel in het Philips Stadion. PSV won 31 van de voorgaande 62 competitieduels in Eindhoven en speelde in eigen huis vijftien keer gelijk in die serie. Ajax won zestien van deze 62 duels.