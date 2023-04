Ajax mist drie basiskrachten in topper tegen PSV, vervanger Edson Álvarez bekend

Bassey vervangt Álvarez

Edson Álvarez, dit seizoen een vaste waarde, is er zondag ook niet bij. De Mexicaan liep in de vorige competitiewedstrijd tegen FC Emmen tegen zijn tiende gele kaart aan van het seizoen en is dus geschorst. In de persconferentie maakte Heitinga bekend dat Calvin Bassey zijn vervanger wordt in het centrum van de verdediging.

,,Bassey gaat spelen", aldus de oefenmeester van Ajax. ,,De laatste wedstrijden hebben we voor Edson gekozen. Hij is geschorst, Calvin is een geweldig goede verdediger. We gaan kijken met welke spelers we PSV het beste kunnen bestrijden en daar gaat Calvin een belangrijke rol in spelen.”