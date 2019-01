Ajax mist Tagliafico ook in kwartfinale tegen Heerenveen

Tagliafico heeft last van een knie. Onduidelijk is of hij zondag tegen Feyenoord kan meedoen.



Ajax-trainer Erik Ten Hag liet maandag nog weten hoop te houden over de inzetbaarheid van zijn linksback in de bekerwedstrijd. Zondag verving Daley Sinkgraven de Argentijn in de doelpuntrijke wedstrijd in de Johan Cruijff Arena tegen sc Heerenveen.