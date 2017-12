'Ajax? Mooie club, maar Feyenoord, PSV en Utrecht zijn dat ook'

,,Als ik het seizoen afmaak zal ik dat met mijn hart doen'', aldus Labyad. ,,Maar ik heb ook altijd aangegeven hogerop te willen. In Nederland, om via dt podium een stap naar het buitenland te maken. Utrecht wist dat, dus zijn er afspraken gemaakt dat ik makkelijk kan vertrekken.’’



Met het nakende vertrek van Erik ten Hag had het povere optreden van FC Utrecht op bezoek bij NAC (3-1) niks te maken. Vond Labyad. ,,Zij toonden wel de wil om te winnen, wij niet. Aan de voorbereiding lag het niet. De trainer was scherper en gedetailleerder, dus hij was vooral met FC Utrecht bezig. Waar het wel aan lag? We krijgen de goals veels te makkelijk tegen, het was veel te slordig.’’



Willem Janssen sloot zich daarbij aan: ,,Niet des-Utrechts. Ik heb de laatste weken al het gevoel dat het steeds een beetje minder werd. Misschien zijn we na een lange eerste seizoenshelft wel toe aan de winterstop. De geruchten rond de trainer hadden geen invloed. Zulke dingen gebeuren in de voetballerij. We wilden een prima eerste seizoenshelft afsluiten met een goede positie. Dat is redelijk gelukt, al hebben we de laatste weken eens tuk of vijf punten laten liggen. Dat is zonde.’’