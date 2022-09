Ajax onderuit tegen FC Utrecht, rode kaart voor Lisandro Magallán na opstootje met Amin Younes

met video Zwak Ajax moet koppositie afstaan aan PSV na pijnlijke nederlaag bij AZ

PSV gaat als koploper de interlandperiode in na zeven speelrondes in de eredivisie. De ploeg van Ruud van Nistelrooij won vanmiddag in een meeslepend voetbalgevecht met 4-3 van Feyenoord en heeft een iets beter doelsaldo dan Ajax. De zwak spelende titelverdediger kwam na de pijnlijke nederlaag op Anfield nog wel op voorsprong tegen AZ, maar moet door kinderlijke verdedigingsfouten PSV boven zich dulden: 2-1.

18 september