Ajax onsportief bij winnende goal? ‘Zij liggen hele wedstrijd op de grond’

Na ruim een uur spelen ging Fortuna-speler Semedo naar de vlakte, zonder dat daar veel aanleiding voor leek. De aanvaller bleef liggen in de doelmond van Ajax. Terwijl de thuisclub tevergeefs om een penalty vroeg, bouwde Ajax aan een nieuwe aanval. Die leverde even later prompt de 2-1 op. Haller gleed de bal op aangeven van Nicolás Tagliafico binnen.

De dubieuze treffer deed in ieder geval recht aan de spelverhoudingen, vond Ten Hag. ,,Het is jammer dat de wedstrijd op zo’n moment wordt beslist maar we hebben zoveel kansen gecreëerd. Waarom Ajax het de laatste weken niet eerder beslist? Zeg het maar. Soms heb je dat ze er niet in willen. Ik maak me er alleen geen zorgen over. Het spel is goed. Dat kansen benutten komt wel weer.”